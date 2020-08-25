Ajax'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'den ilginç bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Babel'in bu sefer hedefinde Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin olması dikkat çekti.

Arjantinli süperstarın Galatasaray formasıyla paylaştığı bir görseli takipçileriyle paylaşan tecrübeli futbolcu, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim." notunu düştü.

Galatasaraylı taraftarlar, 34 yaşındaki futbolcunun bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



