Ryan Babel'den Lionel Messi paylaşımı: Galatasaray'a transfer edelim
Galatasaray'daki geleceği belli olmayan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Hollandalı futbolcu, Barcelona'dan ayrılma kararı veren Lionel Messi'nin Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı ve ''Hadi onu transfer etmeyi deneyelim.'' notunu düştü.
Ajax'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'den ilginç bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Babel'in bu sefer hedefinde Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin olması dikkat çekti.
Arjantinli süperstarın Galatasaray formasıyla paylaştığı bir görseli takipçileriyle paylaşan tecrübeli futbolcu, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim." notunu düştü.
Galatasaraylı taraftarlar, 34 yaşındaki futbolcunun bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
https://twitter.com/Ryanbabel/status/1298354418086281216