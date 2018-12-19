Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılığı sonrası Ryan Babel'in de geleceği merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada taraftarlarla diyaloğa giren Hollandalı'nın paylaşımları yine çok ses getirecek cinsten.

19 Aralık doğum günü olan Ryan Babel, sosyal medyadan paylaştığı videoda, kendisi hakkında yapılan eleştirilerin ses kayıtlarını dinledikten sonra pastayı üfledi.

Beşiktaş ile anlaşamadı

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, Siyah-Beyazlı kulüple anlaşamadıklarını açıkladı.























