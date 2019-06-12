Ryan Babel'den heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Ryan Babel-Galatasaray flörtünde son dakika... Fulham'dan ayrılan ve Galatasaray'a transfer olması beklenen 32 yaşındaki futbolcudan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

12 Haziran 2019, Çarşamba 23:47 Son Güncelleme:
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Ryan Babel'den heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'a imza atması beklenen Babel'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Aslan' fotoğrafı, transfer iddialarını güçlendirdi. 5 gün içinde ikinci kez Galatasaray'ın simgesi olan 'Aslan' paylaşımı yapan Ryan Babel'in kısa süre içerinde resmi imzayı atması bekleniyor. 

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

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