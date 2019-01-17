Sezon sonunda bitecek olan kontratını yenileme konusunda Beşiktaş Yönetimi’nden 3.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat talebinde bulunan Ryan Babel, olumsuz yanıt almasının ardından ayrılık kararı almıştı.

Siyah-Beyazlılar’daki 3 sezonunun ardından 2 milyon Euro bonservis karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a transfer olan 32 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun Ada temsilcisiyle yaptığı sözleşmenin süresi dikkat çekti.

Premier Lig’de 22 haftanın sonunda topladığı 14 puanla düşme hattında bulunan kulübün ligdeki geleceğinin sıkıntıda olmasını göz önünde bulunduran Babel’in, Fulham’la 6 aylığına el sıkıştığı öğrenildi.

‘Ligde kalacağımıza inanıyorum’

Fulham’a transferi sonrasında kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Babel, “Fulham’ın Premier Lig’de kalacağına inanıyorum. Buraya gelmemdeki en büyük sebeplerden biri de bu konuda yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.

Ancak tecrübeli futbolcunun, Hollanda milli takımı oyuncusu olmasının avantajını kullanıp kendisini bu konuda garantiye alarak ilk etapta 6 aylık anlaşma yaptığı, eğer Fulham sezon sonunda ligde kalırsa Londra ekibiyle sonrasında uzun vadeli bir kontrat imzalayacağı bildirildi.

Gökmen Özcan