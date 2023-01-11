Daha önce Beşiktaş , Galatasaray , Fulahm, Ajax Liverpool gibi köklü takımlarda forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, futbolculuk kariyerini TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da devam ettiriyor. Beşiktaş'ta ayrılması söz konusu olan Wout Weghorst ve siyah-beyazlıların transfer gündeminde olan Vincent Aboubakar hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir gönderi yayımladı.

WEGHORST, UNITED YOLCUSU

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'a Manchester United talip oldu. Hollandalı yıldız Kasımpaşa karşılaşmasında attığı golün ardından tribünlere el sallayarak adeta veda sinyali vermişti. Dün sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Beşiktaş yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. Weghorst'un menajeri oyuncusunun Manchester United'a transferi için yönetimden kolaylık istedi. Beşiktaş yönetimi ise bu transferden mali kazanç elde edebilmek ve Weghorst'un yerini doldurma şartı koştu.

İngiltere'den Daily Mail'e göre Beşiktaş, Manchester United'tan sözleşme feshi için gelen 2 milyon sterlinlik (2.2 milyon Euro) teklifi reddetti. Siyah-beyazlılar bu transferden en az 5 milyon Euro gelir hedefliyor.

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Beşiktaş’ın teklif götürdüğü Kamerunlu golcü, Al Nassr’la ayrılık görüşmelerini sürdürüyor. Suudi ekibiyle bağlarını koparması halinde Kamerunlu golcünün transferinde engel kalmayacak.

Kartal, Manchester United’la anlaşan ve ayrılık için geri sayıma geçen Wout Weghorst’un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar’la doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlıların teklif götürdüğü Kamerunlu golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la ayrılık görüşmelerini sürdürüyor. Al Nassr’la 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar’ın kontratını feshetmek için kalan tüm alacağını istediği ileri sürüldü. Golcü oyuncu, Suudi ekibiyle maddi konularda anlaşma sağlaması halinde serbest kalacak ve Beşiktaş’la masaya oturacak.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe 'yi konuk etti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında tam 7 sarı kart çıktı. Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, maçın hakemi Halil Umut Meler'e, "Türk hakemleri, Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenememişler. Oyunu oynatın, 3 dakikada bir maç duruyor" ifadelerini kullanmıştı.









BEŞİKTAŞ KARNESİ

2017-2018 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki Ryan Babel, siya-beyazlı forma ile toplam 89 resmi müsabakaya çıktı. Hollandalı futboldu, söz konusu maçlarda 29 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken takım arkadaşlarına 12 kez gol pası verdi.

WEGHORST - ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Ryan Babel, Wout Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılma ihtimaliyle ilgili ve Aboubakar'ın transferi hakkında yorum yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Babel, "Wout Weghorst, Manchester United için Beşiktaş'tan ayrıldığında... Beşiktaş, Aboubakar'ı geri getirmeli" ifadelerini kullandı. (Skorer)



