Ryan Babel'den flaş açıklama: İşlerin nasıl yürüdüğünü anladım

Geciken ücretinin ödenmesi için kulübe ihtar çeken ve FIFA'ya başvuran Ryan Babel, Instagram hesabından açıklama yayınladı.

20 Aralık 2019, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
- A +
Ryan Babel'den flaş açıklama: İşlerin nasıl yürüdüğünü anladım

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...