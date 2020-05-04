Galatasaray'ın kabusu Ryan Babel'de son dakika gelişmesi. Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Babel, aldığı paranın altında kaldı. Topla gereksiz oynaması ve bireysellliğiyle Fatih Terim’i bıktıran Babel, devre arasında yabancı kontrenjanında yer açmak için gözden çıkarıldı. Babel’in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalkmış, galibiyet serisi yakalanmıştı. Babel’in üzerini “el freni” olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu. Babel’in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı’nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırmıştı.

Galatasaray Yönetimi'nin amacı Babel'in Ajax ve Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansın ardından hatırı sayılır bir bonservis elde ederek Hollandalı oyuncudan kurtulmaktı. Fakat işler yolunda gitmedi. Ajax, söleşmenin sonlandırıldığına yönelik mektubun Ryan Babel'e yapıldığı bildirildi. Galatasaray ile sözleşmesi süren ve 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in, sarı-kırmızlılara döneceğine dikkat çekildi. Deneyimli futbolcu corona sürecinde çalışmalarını evden sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcu, gündeme ve geleceğine dair konuştu. Hollanda basınından De Telegraaf'a konuşan Babel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim'

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" diye konuştu.

'Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim'

Ajax'ta iyi bir performans sergileyemediğini dile getiren Babel, "Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için 'çok kötü' yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim" şeklinde konuştu.

'Kendimi değiştireceğim'

Ryan Babel, kendisi ile ilgili eleştiri yaptığını da belirterek, "Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim. Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi" değerlendirmesini yaptı.

'Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var'

Gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, "Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax'a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray da razı olursa...'

Korona virüs salgını nedeniyle sözleşmesinde belirsiz noktalar olduğunu söyleyen Babel, "1 Haziran'da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da razı olursa Ajax'ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki bu şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli ekstra çalışmalar yapıyorum. Fizyoterapistimle sürekli görüşüyorum ve her gün sağlıklı yemekler yiyorum" açıklamasında bulundu.



