Ryan Babel taraftarla barıştı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel, saha içerisinde sergilediği performans ile beklentilerin altında kalmıştı. Babel, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda kaçırdığı goller ve vermediği paslar ile tepki çekmişti. Hollandalı yıldızın, Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra takım arkadaşlarıyla birlikte dansözlerle görüntülerinin çıkması üzerine taraftarlar da çıldırmıştı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, olayın ortaya çıkması sonrasında gelen tepkilerin ardından Ryan Donk ile bir video paylaşıp, “Dansözleri bekliyoruz” ifadesini kullanması, tepkileri daha da artırmıştı.

Taraftarlar çıldırmıştı

Ligde dün akşam Çaykur Rizespor’la Aslantepe’de oynanan mücadeleye taraftarla yaşadığı bu gerilimin ardından çıkan Babel, Rizespor maçında kazanılan penaltıda takımının 2. golünü kaydetti. Hollandalı, rakip fileleri havalandırmasının ardından sevinmedi, ancak sonrasında ise taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi. Yıldız oyuncu, 76. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.