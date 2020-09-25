Ryan Babel önce çıldırttı sonra attı

Yeni sezon öncesinde gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Ryan Babel'in çıkışı devam ediyor. Ligde son oynanan Başakşehir maçında Younes Belhanda'nın attığı şık golde çok klas bir asist yapan Hollandalı oyuncu dün de rotasyon yapılan kadroda maça ilk 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu gol dakikasına kadar biri çok net olmak üzere birçok pozisyondan faydalanamadı. 1 gol, 1 asist...

Tecrübeli oyuncu 86. dakikada ise şeytanın bacağını kırdı. Babel, Marcao'nun adeta altı pas içerisine 'al da at' dercesine gönderdiği pasa dokunarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0. Son iki maçta 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız oyuncunun bu performansı derbi öncesinde teknik heyeti bir hayli memnun etti.