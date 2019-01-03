Ryan Babel krizi devam ediyor

Ryan Babel, yeni kontrat için 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde ısrarcı olması sebebiyle kulüple ipleri koparma noktasına gelmişti.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:36
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Ryan Babel krizi devam ediyor

Kartal’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler arasında yer alan Ryan Babel, yeni kontrat için 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde ısrarcı olması sebebiyle kulüple ipleri koparma noktasına gelmişti. Yönetimin 2.1 milyon Euro’luk teklifine olumlu geri dönüş yapmayan Babel’in, menaceri aracılığıyla pazarlıklara devam ettiği öğrenildi. İlk etapta Antalya kampına götürülmesi beklenmeyen Hollandalı kanat oyuncusunun, temasların sürmesi sebebiyle kadroya alındığı bildirildi.

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