Ryan Babel: Kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2019, Çarşamba 23:00
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Ryan Babel: Kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mesaisine başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Zor maçtı. İki takım da iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmak da iyidir. Kaleci, benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belki de maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi, kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir."

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