Ryan Babel imzayı atıyor

Gelecek sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı.

Eksik bölgelere takviye yaparak iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar rotayı yerli oyunculara çevirdi.

Emre Akbaba'nın sakatlığı sebebiyle orta alana takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken hedefteki isimlerden birinin Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz olduğu belirtildi. Sol açık, 10 numara ve orta alanda forma giyebilen 30 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken sağ bek için en kuvvetli aday ise Şener Özbayraklı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda resmi açıklmamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunan Taylan Antalyalı'nın da Galatasaray'ın listesinde olduğu gelen haberler arasında. (Bein Sports)