Ryan Babel: Hocalar beni anlamadı

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, bazı teknik adamların kendisini anlayamadığını söyledi.

Milli takımdaki hocası Koeman’ın sözlerine katıldığını belirten tecrübeli futbolcu, “Futbolda en önemli şeylerden biri, antrenörün oyuncularına güvenebilmesidir. Bu benim için de bir problemdi. Başlangıçta çok yetenekliydim, ama bazen teknik direktörler benim ne hissettiğimi gerçekten anlamadı. İyi oynamadığım dönemler de oldu ve bu süreçte tabii ki tercih edilmedim” diyerek, milli takım hocalarına göndermede bulundu.

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