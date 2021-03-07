Ryan Babel: Henüz hiçbir şey bitmedi! Birlikte olmamız lazım

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da Ryan Babel, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Henüz hiçbir şeyin bitmediğinin altını çizen Hollandalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor'

“İki maçta kaybedilen puanlar ne yazık ki bizim için pahalıya patlayacak puanlar. Bugünkü maçtan pozitif olarak alabileceklerim mücadele eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. Futbol anlamında gerçekten iyi oynamaya çalıştık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor. Bu tip şeyler ne yazık ki futbolda var. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik belki; ama bugünden pozitif olarak çıkaracağımız şey son dakikaya kadar mücadele eden ve pozisyonlara giren Galatasaray vardı.”

'Beraber olmamız, birlik olmamız lazım'

“Bence yeteri kadar zamanımız var. Hatalarımızı düzeltecek veya bu puan kayıplarını telafi edecek zamana sahibiz. O yüzden hiç paniğe kapılmanın anlamı yok. Bütün taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Özellikle bu zor zamanlarda beraber olmamız, birlik olmamız lazım. Sonuna kadar beraber mücadele etmemiz lazım. Bugünkü maçtan pozitif şeyler almamız lazım. Son ana kadar mücadele ettik bunu da bir sonraki maça taşımamız gerekiyor.”



