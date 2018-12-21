Ryan Babel: Hazırım Hocam

Ryan Babel 4 hafta sonra formasına kavuşmaya hazırlanıyor... Sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür takımla antrenmanlarda yer alan Hollandalı, beklenenden iyi şekilde döndü. Tecrübeli futbolcu, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı da yarın ilk 11’de olmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in özel bir görüşme yaptığı Babel, “Kendimi iyi hissediyorum. Kasımpaşa maçında oynamak istiyorum” diyerek, hocasından forma istedi. Babel’in yokluğunda Beşiktaş rakip kaleye gitmekte güçlük çekerken, özellikle son iki lig maçında hücumda kısır bir futbol sergiledi. Şenol Güneş ise Babel konusunda kararsız. Tam iyileşmişken devrenin son haftasında oyuncusunu kaybetmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, kesin kararını bugün verecek.