Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan itibaren gösterdiği performansla olaylı adam haline gelen Ryan Babel, yine hedefte. Gösterdiği performans nedeniyle gözden çıkarılan menajerine takım bulması iletilen Hollandalı yıldız Ryan Babel, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime belirtti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers karşısında alınan mağlubiyet sonrası iyice gözden düşen Babel'in menajerine takım bulması iletildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezonla birlikte 2 sene daha kontatı bulunan ve bu süreçte imza parasıyla birlikte toplam 6.5 milyon euro civarı bir rakamı cebine koyacak olan Hollandalı yıldızı bonservissiz göndermeyi de göze aldı.
Milliyet'in haberine göre; Takım bulması halinde bonservisinin kendisine verileceği iletilen Ryan Babel'in ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmaya çıkan Babel, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.