Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
Beşiktaşlı Ryan Babel, Avrupa'nın majör ligleri baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında en skorer isim durumunda. Fenerbahçe derbisinde bu sezon 6. kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta 6 maçta 3 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
Sabah Gazetesi'nden Uğur Çem'in derlediği bilgilere göre; Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferi sonrası forvet sıkıntısını daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'ın imdadına yetişen isimler Pepe ile birlikte Ryan Babel oldu. Pepe bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Babel ise 6 golle takımının en skorer ismi unvanını eline geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan LASK Linz ve 3-1 kazanılan Sarpsborg maçlarında iki kez fileleri sarsan Babel, Süper Lig'de de 4 kez rakip kalecileri avlayarak, siyah-beyazlı takımın kazandığı 8 puana doğrudan katkı sağladı. Bu performans, Hollandalı yıldıza Avrupa'nın 5 majör ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında 'en golcü futbolcu' unvanını da kazandırdı.
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Babel, Hollanda A Milli Takım forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.