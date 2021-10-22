Ryan Babel: Çok mutluyum! Kolay bir maç değildi

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, alınan sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Kolay bir maç değildi'

''Bu maçta üç puan alabildiğimiz için çok mutluyum. Kolay bir maç değildi. Aldığımız sonuç gelecek için bizim adımıza iyi olacak. Üst üste iki maç evde oynayacağız. Normalde ev maçları bir avantajdır. Kolay olmayacağını göreceğiz. Maç maç bakacağız.''







