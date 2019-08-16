Ryan Babel: Bu ikisi kırılma anı oldu

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk haftada penaltı kaçırıp ardından henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı açılış maçında Yukatel Denizlispor’a deplasmanda mağlup oldu Sarı Kırmızılı ekibin Hollanda'lı futbolcusu Ryan Babel, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Babel'in ifadeleri şu şekilde:

"Elbette kazanamamak hayal kırıklığı yarattı. Ne yazık ki penaltıyı kaçırdık. Maçın başında penaltıyı kaçırmasak oyunun gidişatı farklı olurdu. Rakibin direnci düşebilirdi. Kırmızı kart da bizi zorladı, bu ikisi kırılma anı oldu. Rakibimiz oyun içinde daha fazla pozisyon üretti ve istediğimiz gibi oynayamadık, akabinde böyle bir skor geldi. Geriye düştükten sonra da kalan zaman 10 kişiyle geri dönmek için yetersizdi."

'Her tecrübeli oyuncu gençlerle ilgilenmeli'

"Ben gençken daha yaşlı oyunculardan pek yardım almadım. Ben ileride aynısını yapmayacağım dedim kendime. Her tecrübeli oyuncu gençlerle ilgilenmeli. Önemli oyuncularımız var, Emre ve diğer genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız."

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