Ryan Babel: 'Beşiktaşlılardan çok sert mesajlar aldım'

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da yayım yapan De Telegraaf gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. Eski takımı Beşiktaş'tan kendisine gelen tepkiler hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, bugüne dek çok sayıda nefret mesajı aldığını söylese de Siyah Beyazlı taraftarları anlayışla karşıladığını ifade etti. İşte yıldız ismin o açıklamaları:

"Beşiktaş taraftarları hakkında konuşmam doğru olmaz ama pek çoğunun Galatasaray'a gitmemden ötürü hayal kırıklığına uğradığını biliyorum. Şimdiye dek kendilerinden çok sayıda agresif mesaj aldım. Ne mutlu ki durumu anlayışla karşılayıp kararıma saygı duyan taraftarlar da var. Futbol böyle bir şey. Böylesine tartışmalı bir hamleyi yapan ilk kişi değilim. Ancak bu geçişten ötürü duygu karmaşası yaşayan Beşiktaş taraftarlarını da anlayışla karşılıyorum.

Galatasaray'la hedefimiz yeniden şampiyon olmak. Bu takıma bunun için geldim. Elbette kişisel bazı hedeflerim de var ama bunları asla kamuoyuna açıklamam. Yeni sezonu dört gözle bekliyorum. Birlikte güzel şeyler başaracağız. İstanbul, çok iyi bildiğim bir şehir ve Galatasaray da her zaman kupaları hedefleyen bir kulüp. Üstelik yanımda artık Ryan Donk da olacak. Onunla yeniden birlikte oynamak çok özel bir duygu. Saha dışında çok iyi iki arkadaşız. Nitekim menajerlerimiz bile aynı. Bunlar da her şeyi daha özel kılıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler