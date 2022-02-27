Ryan Babel: Antrenmanlardan sonra penaltı çalışıyoruz

Galatasaray , Süper Lig 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelede gol atma başarısı gösteren Ryan Babel, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Gomis ile antrenmanlardan sonra penaltı çalıştıklarını belirten tecrübeli futbolcu, maçtaki 2. penaltıyı neden kendisinin kullandığını açıkladı.

Ryan Babel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçı kazanmayı istedik ve 3 puanla ayrıldık. Bafe'yle birlikte antrenmanlardan sonra penaltı çalışıyoruz. Listede 1 numarada ben vardım. Bugün ilkini atamayınca konuştuk ve ben kullandım."



