Rüzgar Yiğit Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, 11-13 Şubat tarihleri arasında Aydın Nazilli’de düzenlendi. Şampiyonada Yıldızlar Kategorisi'nde mücadele eden Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgen Spor) sporcusu Rüzgar Yiğit Yılmaz, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Gölcüklü sporcuların, amatör sporlarda her geçen gün yeni bir başarıya daha imza attığını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Genç kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yetişmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere, Dernek Başkanımız Mevlüt Önerbay'a, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İHA