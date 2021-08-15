Rüzgar sörfüne Türkiye damgası

BODRUM, (DHA) - Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'un ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından, Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği ve Dünya Yelken Federasyonu desteğiyle düzenlenen 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası ile 2021 Techno Wind Foil 130 Gold Cup'a sporcularımız damga vurdu. Şampiyonada kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Merve Vatan, ikinci olurken, genç erkekler kategorisinde ise Ozan Türker üçüncülüğü elde etti.

Ödül töreninde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Uluslararası Sörf Birliği Genel Sekreteri Piotr Oleksiak konuşma gerçekleştirdi. Kadınlar kategorisinde Rusya'dan Daria Bannaya, Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olurken, milli sporcumuz Merve Vatan ikinci, Hollanda'dan Louisa Schmidt üçüncü sırayı aldı. Genç erkekler kategorisini İtalya'dan Davide Antognoli ilk, aynı ülkeden Giorgio Falqui Cao ikinci, sporcumuz Ozan Türker üçüncü oldu.

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