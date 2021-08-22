Rüzgar sörfünde 2. ayak yarışlarında ikinci gün tamamlandı

Rüzgar sörfünde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında ikinci gün sona erdi.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğinde 10 farklı kategoride 106 sporcunun yer aldığı organizasyonda ikinci günde geçici sonuçlara göre kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Nimet Tülümen ikinci ve Elif Dağdeviren üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Ertuğrul İçingir ve Ali Urgancı'dan oluştu.

Organizasyon yarınki yarışlarla tamamlanacak.

AA