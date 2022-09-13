Rüya gibi bir düğün

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun kızı Özge Zülfikaroğlu hayatını, Samet Kaygun ile birleştirdi. Çiftin uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek düğün töreni, İstanbul Kadıköy'de bulunan TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Zülfikaroğlu ailesi ile Kaygun ailesinin çocuklarının bu mutlu gününe kalabalık bir davetli topluluğu eşlik etti.

Düğün törenine, İstanbul Kadıköy'de bulunan TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Yalnız bırakmadılar...

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Serdal Adalı, Doğan Küçükemre, Uğur Fora, Erdal Diktaş, Ahmet Ateş, TFF çalışanları Tuncay Yanık, Özcan Şepik, Alpaslan Kavas, Şeref Yalçın, Baki Şahin ve Aybars Canbay da hazır bulundu. Mutlu çiftin nikah şahitliklerini ise Mustafa Erdoğan, Yıldırım Demirören, RevnaDemirören, Samet Kaygun'un kız kardeşi Meltem Kaygun, Zeki Yeşildağ ve Necmettin Acar üstlendi.