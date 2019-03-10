Ruvelius’un 8-0’lık oyunu Galakticos’a yetmedi

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 8. haftanın açılış karşılaşmasında Galakticos ile HWA Gaming ekipleri karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftadan itibaren akademi kadrosuyla ligde oynayan ve bu kadroya Ruvelius‘u ekleyerek yoluna devam eden Galakticos, Ruvelius’un baskın bir oyun ortaya koyduğu karşılaşmada kaybeden taraf oldu.

Ruvelius’un Ezreal performansı Galakticos’un kazanmasına yetmedi. Bu karşılaşmada Ezreal tercihi yapan oyuncu, maç genelinde rakip şampiyonlara 24,5K hasar vererek maçın en çok hasar veren ismi olsa da takımına galibiyeti getiremedi. Karşılaşmayı 8-0 tamamlayan oyuncu, 15,1K altın topladı.

Maç boyunca rakip şampiyonlara en çok hasar veren oyuncular ve şampiyonları hemen aşağıda:

Ruvelius: Ezreal ile 24,5K hasar verdi.

Kofte: Vladimir ile 22,7K hasar verdi.

T1SO: Lissandra ile 14,8K hasar verdi.

StarScreen: Irelia ile 13,7K hasar verdi.

HWA Gaming, Galakticos galibiyetiyle birlikte rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 3’e çıkarmayı başardı. HWA Gaming 5 galibiyet, 10 yenilgi ile 8. sırada yer alırken; 2 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Galakticos ise 9. sırada bulunuyor. (PLayerbros)