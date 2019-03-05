Ruvelius cezanın ardından sahne aldı, istatistikleri burada

Son dönemde kadrosunda büyük değişiklikler yapan Galakticos, sonunda Ruvelius‘a kavuştu. Galakticos’un VF Şampiyonluk Ligi kadrosunda yer alan oyuncu, sezon başlamadan hemen önce altı resmi lig haftası boyunca ceza almıştı. Ligin 7. haftası itibarıyla Espor Sahnesi’ne merhaba diyen oyuncu, ilk iki karşılaşmasına Bahçeşehir SuperMassive ve Beşiktaş karşısında çıktı.

Rakip şampiyonlara en az veren oyuncu oldu: 4K

7. haftanın ilk gününde Ruvelius’lu Galakticos’un rakibi Bahçeşehir SuperMassive oldu. 7. hafta öncesinde kadrosunda yenilenmeye giden ve VF Şampiyonluk Ligi kadrosundan 4 oyuncuyla yollarını ayıran Galakticos, Ruvelius’un yanında akademi takımından 4 oyuncusuyla bu karşılaşmaya çıktı. Oyunu alt koridor üzerine yıkmayı seven Bahçeşehir SuperMassive karşısında zor anlar yaşayan Ruve, sevdiği seçimlerden biri olan Kalista ile pek varlık gösteremedi. Karşılaşmayı 0/6/3 tamamlayan oyuncu, verdiği 4 bin hasar ile karşılaşmanın rakip şampiyonlara en az veren oyuncusu oldu. (Playerbros)