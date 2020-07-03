Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) uluslararası spor organizasyonlarında yer almama cezasını, 2019’da 4 yıl daha uzattığı Rusya’ya bir kötü haber de Dünya Atletizm Federasyonları Birliği’nden (World Athletics) geldi. Federasyon tarafından verilen para cezasını zamanında ödeyemeyen Rusya Atletizm Federasyonu’na bağlı sporcuların, uluslararası organizasyonlarda “tarafsız sporcu” unvanıyla katılma durumu tehlikeye girdi.

Federasyon yetkilileri, World Athletics tarafından verilen 10 milyon dolarlık cezanın 1 Temmuz’a kadar ödenmesi gereken 5 milyon dolarlık kısmının, yeterli ödenek bulunamadığı için henüz verilmediğini belirtti. Söz konusu cezanın ödenmemesi halinde World Athletics’in, Rusya Atletizm Federasyonu’na yeni yaptırımlar uygulama olasılığı bulunuyor.

Bunlar arasında, dopingli madde kullanmadığı tespit edilen Rus atletlerin, uluslararası spor organizasyonlarına tarafsız sporcu unvanıyla katılmasının yasaklanması da yer alıyor.