Spor alanında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırısının etkilerini, Ukrayna takımlarında forma giyen birçok önemli oyuncu da yaşadı. Bunlardan biri de BC Kyiv Basket'in yıldızı Mike Caffey'di. Takım arkadaşları ayrılırken kalmayı seçen Caffey'nin cesareti, taraftarlarca büyük bir takdir görmüştü. Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırısının başlamasıyla Caffey de ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. İşte Amerikalı yıldız, o süreçte yaşadıklarını FANATİK'e anlattı.

Takımda kalan tek Amerikalı olmuştu

13 Şubat'ta Kyiv Basket'in beş Amerikalı oyuncusunun güvenlik nedeniyle takımdan ayrıldıkları belirtildi. Nitekim o dönemde Amerika Birleşik Devletleri de vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılması adına bir çağrıda bulunmuştu. Fakat bir önceki yıl da Ukrayna'da forma giyen Mike Caffey, takımdan ayrılmama kararı aldı.

Arkadaşları giderken takımda kalması sonucunda da cesareti, Kyiv Basket tarafından büyük takdirle karşılandı. Ukrayna'da spor basını ve taraftarlar, kendisine yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Kyiv Basket, Caffey'nin takımda kaldığını, kendisini hetman kıyafeti içerisinde resmeden bir görselle duyurdu. Görselin üzerinde ayrıca 'Görüyorum ki oğlum sen Moskovalı değilsin' notu yer alıyordu. Bu görsel, "Mike Caffey, şu anda Ukrayna'dan ayrılmayan Kyiv Basket'in tek Amerikalı oyuncusu. Bunu görmezden gelemeyiz. Böyle bir hetman, herkese örnek olmalı" metniyle paylaşıldı.

Caffey, aldığı ülkede kalma kararına rağmen gelişen sürece reaksiyon göstermek durumundaydı. 24 Şubat'ta Rusya'nın Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna geneline başlattığı operasyon sonrası Mike Caffey'nin başkentten ayrılması gerekti. Caffey, saldırının başladığı gün yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

'4 saatlik yolu 15 saatte geçebildik'

"24 Şubat'ta Kiev'deydim. Sabaha karşı Ukrayna saatiyle 4-5 sularında bombardıman başladı. O an duymamıştım ki başkaları bana söyledi. Hemen acele etmem ve eşyalarımı mümkün olan en kısa sürede toplamam gerekti. Kiev'in bir diğer Süper Lig takımı Budivelnyk'ten iki Amerikalı oyuncu, bir Ukraynalı genel menajer ve bir Letonyalı asistan koç ile yola çıktık. Yaklaşık 15 saat süren bir araba yolculuğu sonucunda gece Vinnytsia şehrine vardık. Normalde 4 saat süren bir mesafe ama trafikle birlikte 15 saati buldu"

‘Yaşadığım en akıl almaz şeydi’

Saldırı başladıktan sonra ilk olarak kara yoluyla Vinnytsia’ya geçen Caffey, sınıra ulaşmak adına ise trenle bir yolculuk gerçekleştirdi. Kaliforniya doğumlu oyuncu, sınıra ulaşmak adına gerçekleştirdiği yolculuğu ve yaşadığı zorlu deneyimini şu ifadelerle aktardı:

“Sınıra ulaşma yolculuğum muhtemelen şimdiye kadar yaşadığım en akıl almaz şeydi. 60 kiloluk bir bavulla trene binmek için savaştım ve 24 saat boyunca yemek yemeden, duş almadan seyahat ettim. Muhtemelen ileride aileme, çocuklarıma anlatacağım”

Mike Caffey'nin tren yolculuğunda kendisinin çektiği bir fotoğraf

Taraftarların gözdesi oldu

Amerikalı arkadaşları ayrılmasına rağmen takımda kalma kararı alan Mike Caffey, bu hareketiyle taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bir önceki sezonu da Ukrayna'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu buradaki tecrübesi ile takımda kalmanın doğru olacağına karar verdi. Taraftarlara minnettar olduğunu belirten Amerikalı oyuncu, “Geçtiğimiz yıl Rusya'ya daha yakın Zaporizhzhia'da (*) oynamıştım. O zamanlar da bir şeyler olduğuna, olacağına yönelik söylentiler vardı. Bir şey olmamıştı. Yine aynı şekilde gelişeceğini varsaydım. Ama evet, bu davranış sonrası taraftarlardan çok övgü aldım. Hepsine minnettardım ama yine de olanlardan endişeliydim. Bu yüzden sürekli haberleri takip etmeye çalışıyordum” dedi.

*Zaporizhzhia, Rusya'nın Ukrayna saldırıları kapsamında çalışma sahasında yaşanan çatışmalar ile korkutan Avrupa'nın en büyük santrali Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Enerhodar'ın da yer aldığı ülkenin güneydoğusundaki bölge

‘Oradaki insanlara yönelik büyük bir sevgim var’

Bir önceki sezon BC Zaporizhya ile ligin MVP'si olmayı başardıktan sonra kariyerine Kyiv Basket ile devam etmiş olan Caffey; Ukraynalı arkadaşlarıyla süren iletişimine de değinirken, “Bu yıl ve geçtiğimiz yılki tüm takım arkadaşlarımla iletişimimi sürdürüyorum. Şu anda hepsi güvende. Ve elbette herkes gibi hissediyorlar. Bir an önce savaşın bitmesini diliyorlar. Ukrayna, oradaki basketbol kariyerim boyunca bana çok sevgi gösterdi. Arkadaşlığımın süreceği birçok insanla tanıştım. Oradaki insanlara yönelik büyük bir sevgim var” ifadelerini kullandı.

Röportaj yapıldığı sırada ülkesinde çalışmalarını sürdüren ve sonrasında Alman ekibi Crailsheim Merlins'e transfer olan Amerikalı oyuncu, kariyeri adına sonraki süreç planlarını şu şekilde aktarmıştı:

“Artık kariyerime başka bir yerde devam edeceğim. Nereye gideceğimin ya da gelecek sezona kadar bekleyip beklemeyeceğimin net kararını vermiş değilim. Ama bu yıl içerisinde mutlaka bir yerde oynayacağım. Olası bir teklif adına şu an için evde formda kalmaya çalışıyorum”

Caffey'nin gerçekleştirdiği transfer de Kyiv Basket tarafından, "Kulübümüze olan bağlılığın ve profesyonelliğin için teşekkürler" notuyla paylaşıldı.

FANATİK ÖZEL | Orçun Konaklılar