3 bin kilometreyi aşkın bir seyahat ile Zenit’in bulunduğu Petersburg şehrine akın eden Fenerbahçeliler yaşanan kötü sezona rağmen takımlarına destekten vazgeçmedi.

Gurbetçilerden tam destek

Rusya’daki gurbetçilerin de maça ilgisi vardı. Takım ayırt etmeksizin Türk bayrağını alan stada geldi. Hal böyle olunca ortaya özlenen görüntüler çıktı. Trabzonlu, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolseverler hep birlikte temsilcimize destek verdi. Yaklaşık 3 bin Fenerbahçeli futbolseverler son ana kadar takımlarının tur atlaması ümidiyle destek oldu.



