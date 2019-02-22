Rusya'da özlenen tablo

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanş maçında Rusya’nın Zenit takımıyla karşılaşan Fenerbahçe’yi taraftarları yalnız bırakmadı, Petersburg’a akın etti.

22 Şubat 2019, Cuma 06:25
- A +
Rusya'da özlenen tablo

3 bin kilometreyi aşkın bir seyahat ile Zenit’in bulunduğu Petersburg şehrine akın eden Fenerbahçeliler yaşanan kötü sezona rağmen takımlarına destekten vazgeçmedi.

Gurbetçilerden tam destek

Rusya’daki gurbetçilerin de maça ilgisi vardı. Takım ayırt etmeksizin Türk bayrağını alan stada geldi. Hal böyle olunca ortaya özlenen görüntüler çıktı. Trabzonlu, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolseverler hep birlikte temsilcimize destek verdi. Yaklaşık 3 bin Fenerbahçeli futbolseverler son ana kadar takımlarının tur atlaması ümidiyle destek oldu.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.