Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te heyecan Rusya'nın Kazan kentinde devam etti. Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen sezonun ikinci yarışında, Avusturyalı pilot Matt Hall'u 0.185 saniye farkla geçen Yoshihide Muroya üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Japon pilot, genel klasmanda da liderliğini korumuş oldu.

Red Bull Air Race'te sezonun bitmesine sadece iki yarış kaldı. 14 Haziran'da Macaristan'daki yarışların ardından büyük heyecan 8 Eylül'de Japonya'nın Chiba kentinde son bulacak.

Sezonun son iki yarışı öncesi, genel klasmanda Yoshihide Muroya, 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Muroya'yı 44 puanlı Martin Sonka ve 36 puanlı Matt Hall takip ediyor.

DHA