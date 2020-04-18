Rusya’da Corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793’e ulaştı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 11:13 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Rusya’da Corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi

Rusya’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793’e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313’e yükseldi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...