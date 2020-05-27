Rusya'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680’e, ölü sayısı 3 bin 968’e yükseldi.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 338 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 370 bin 680’e çıktı.

Ülkede, ölü sayısı 161 artarak 3 bin 968’e, iyileşen sayısı 11 bin 79 artarak 142 bin 208’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e düşerken, yeni vakaların yüzde 40,8’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 23 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde günlük vaka sayısı 2 bin 140 artarak 171 bin 443’e, ölü sayısı 73 artarak 2 bin 183’e çıktı.

Şehirde toplam 67 bin 458 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.

9 milyon 400 binden fazla test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 255 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 400 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, ülkede 296 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, salgın ile mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesinde başkent Moskova'nın ilk aşamaya hatta ikinci aşamaya bile geçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Rospotrebnadzor’un önerisine göre, ilk aşama açık havada spor yapılması ve bazı küçük mağazaların açılmasını, ikinci aşama ailece sokakta gezebilme ve büyük mağazaların açılmasını, üçüncü aşama ise sosyal mesafe gözetilmesi şartıyla parkların, eğitim kurumlarının, otel, kafe ve restoranların açılmasını kapsıyor.

Moskova’da Vnukovo Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, havalimanında Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılmasına başlandı. Havalimanında bir tek terminalin kullanılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada havalimanı içerisinde artık şirketlerin bilet satışı yapmaya başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, havalimanında maske ve eldiven takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu belirtildi.