UEFA, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin askeri operasyona dönüşmesi sonrasında olağanüstü toplantı kararı aldı.

Toplantıda 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin geleceği ve iki ülkede oynanacak uluslararası maçlar görüşülecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin ardından UEFA, 25 Şubat Cuma günü acil bir toplantı yapılacağını açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki son 24 saatteki gelişmelerin ardından, UEFA başkanı, durumu değerlendirmek için İcra Komiyetesi'ni olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verildi" denildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi finali bu yıl, Rusya'nın Saint Petersburg kentine, 28 mayıs'ta düzenlenecek. Ancak Avrupa Birliği, UEFA'dan finalin geleceğini masaya yatırmasını istedi. Daha önce İngiltere başbakanı Boris Johnson da, UEFA'yı finali Rusya'dan alması gerektiğini vurgulamıştı.

RUSYA GRAND PRIX'Sİ TAKVİMDEN ÇIKARILABİLİR

Benzer bir süreç otomobil sporlarının zirvesi, Formula 1'de de yaşanıyor. Rusya Grand Prix'sinin bu sezonki takvimden çıkarılması gündemde. Yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananları yakından takip ettiklerini açıkladı. Formula 1'in bilet satışı sayfasında da, Rusya hariç tüm ülkeler yer alıyor. Rusya Grand Prix'si 23 - 25 Eylül tarihleri arasında koşulacak. (NTV Spor)