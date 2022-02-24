Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası spor dünyasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Express'te yer alan habere göre Manchester United, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus havayolu şirketi Aeroflot ile olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmeye karar verdi.

İddialara göre takımın CEO'su Richard Arnold, 2013 yılından beri kulübün en büyük sponsorlarından biri olan şirket ile mevcut anlaşmayı uzatmama kararını aldı.

Schalke 04 de tepki göstermişti

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 de sponsoru olan Rus enerji şirketi GAZPROM'un ismini formasından kaldırma kararı almıştı.







