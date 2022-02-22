Daily Star'ın haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz UEFA'yı da harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronları, Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'da oynanması fikrini gözden geçirme kararı aldı.

İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.