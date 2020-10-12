Rusya-Türkiye maçını 8 bin futbolsever takip etti

UEFA, ay başında aldığı kararla kendisine ait tüm organizasyonlarda, yerel yönetimlerin de izin vermesi halinde stada maksimum kapasitenin yüzde 30’u kadar taraftar alınabileceğini açıklamıştı. Bu hafta bu kararın uygulaması, UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla başladı. Dün de Türkiye’nin, Rusya ile oynadığı karşılaşmada stadın yüzde 30’u doldu ve aralarında Türk taraftarlarımızın da olduğu yaklaşık 8 bin taraftar, karşılaşmayı canlı olarak tribünden takip etti. Seyircilerin hepsi sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarken, görevlilerin de bu konuda oldukça hassas oldukları bildirildi.

Fransa’dakiler alışkın…

Kadroda Fransa’da yer alan oyuncularımızdan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi yıldızlarımız, burada sınırlı olarak seyircili oynamaya alışkındı. Bu kez hem Türkiye’de oynayan hem de Fransa dışındaki ülkelerde forma giyen oyuncularımız, aylar sonra taraftarların önünde bir maça çıktılar. Bu arada Türk seyirciler de, Ay-Yıldızlılar’a maç boyunca büyük destek verdiler.