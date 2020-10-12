Rusya-Türkiye maçında Cengiz Ünder girdi, oyun değişti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım puanını 2’ye yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçta ise Macaristan deplasmanda, Sırbistan’ı 1-0 yendi ve puanını 6’ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 1 puan ile son sırada kaldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçını 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Sırbistan ile oynayacak.

Üçüncü maçta ilk gol geldi

A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı. Milli takımın gruptaki ilk golünü Kenan Karaman mücadelenin ikinci yarısında atmayı başardı. Kenan Karaman, geçtiğimiz hafta içinde Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta da milli takıma beraberliği getiren golü uzatma bölümünde atmayı başarmıştı.

Cengiz Ünder girdi, oyun değişti

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder’in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu. İkinci yarının başında Efecan Karaca’nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder’in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, yakaladığı net fırsatları kullanamadı.

Sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yapan Cengiz, 79. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ancak direği geçemedi.

Ozan Kabak cezalı duruma düştü

Ay-yıldızı ekibin Rusya ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Ozan Kabak cezalı duruma düştü. Ozan, milli takımın sahasında Sırbistan ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

AA