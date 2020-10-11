Rusya - Türkiye maçı öncesi heyecan dorukta... UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Almanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan ve pozitif futboluyla dikkat çeken A Milli Takım Rusya'yı deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Türkiye, Rusya maçının ardından Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Kaan Ayhan dışında eksik ve cezalı oyuncu bulunmayan Millilerde teknik direktör Şenol Güneş'in as kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rusya - Türkiye muhtemel 11'ler...

Rusya: Dzhanaev, Karavaev, Kutepov, Kudrashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Cheryshev, Miranchuk, Zhirkov, Dzyuba

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak

Pazar gecesi saat 21.45’teki karşılaşmada tüm aslarını kullanmayı planlayan Güneş’in aynı kendisi gibi yedek ağırlıklı kadroyla oynayan Almanya’ya karşı aslarını yormak istemediği bildirildi. Ruslar’la deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından üst üste iki Uluslar Ligi maçını da evinde oynayacak Türkiye saha avantajını kullanarak gruptan lider olarak ayrılıp yeniden A Ligi’ne geri dönmeyi planlıyor.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Hazırlık maçında Almanya ile Köln'de 3-3 berabere kalan ve moral bulan Şenol Güneş'in öğrencileri, kötü başladığı Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

A Milli Takım kadrosu...

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman