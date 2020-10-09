UEFA Uluslar Ligi B grubuna kötü başlangıç yapan ve ilk iki maçta sadece 1 puan alabilen A Milli Takım 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Türkiye 6 puanla lider durumda bulunan Rusya'yı deplasmanda yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. A Milli Takım son olarak Almanya ile oynadığı maçta 3-3 berabere kalarak oynadığı pozitif futbolla dikkat çekmişti. Millilerde Şenol Güneş'in Rusya maçına as kadroyla çıkması bekleniyor.

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te Lev Yashin Stadium'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Pazar gecesi saat 21.45’teki karşılaşmada tüm aslarını kullanmayı planlayan Güneş’in aynı kendisi gibi yedek ağırlıklı kadroyla oynayan Almanya’ya karşı aslarını yormak istemediği bildirildi. Ruslar’la deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından üst üste iki Uluslar Ligi maçını da evinde oynayacak Türkiye saha avantajını kullanarak gruptan lider olarak ayrılıp yeniden A Ligi’ne geri dönmeyi planlıyor.

A Milli Takım kadrosu...

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman



