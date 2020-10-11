Rusya - Türkiye maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya ile VTB Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi. 7 bin civarı seyircinin de alındığı maça Rusya etkili başladı.

Maçın 4. dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anton Miranchuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Andrei Semenov vuruşunu yaptı. Zeki Çelik'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

23.dakikada Rusya tehlikeli geldi. Mert Günok kale vuruşunu kısa kullandı ve top rakibin önünde kaldı. Miranchuk penaltı noktası üzerindeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba tek pasla müsait pozisyondaki Kuzyaev'e pasını gönderdi. Kalecimiz Mert ile karşı karşıya kalan Kuzyaev şutunu attı ancak tecrübeli eldiven gole izin vermedi.

RUSYA GOLÜ BULDU

28. dakikada Rusya hızlı bir atak gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderilen pasta Dzyuba topun üstünden atladı. Arkasında bulunan Miranchuk gelişine şutunu gönderdi ve Rusya Millilerimiz karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 30'da sağ kanattan Kenan Karaman'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Burak Yılmaz yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci topu kontrol etti.

Maçın 34. dakikasında Rusya bir kez daha tehlikeli geldi. Miranchuk pasını Dzyuba'ya gönderdi. Dzyuba, soldan bindirme yapan Kuzyaev'e tek pasını gönderdi. Kuzyaev şutunu attı top direğin yanından auta çıktı.

Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve ilk yarı Rusya'nın Millilerimiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

CENGİZ GİRDİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ

Maçın ikinci yarısı başladı. Millilerimiz ikinci yarıya etkili başladı. Dakika 51'de oyuna ikinci yarı giren Cengiz Ünder sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Burak Yılmaz kafasını vurdu, top az farkla auta çıktı.

Millilerimiz bu dakikalarda baskısını artırdı. Orta sahanın sağından Cengiz Ünder, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Burak'a yerden pasını attı. Burak şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

MERİH'İN İNANCI GOLÜ GETİRDİ

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sağ kanattan Cengiz Ünder serbest vuruş kullandı. Arka direğe gönderdiği ortaya Merih Demiral top çıkmaya yakınken yetişti ve pasını atarak Kenan Karaman'ın boş kaleye topu göndermesini sağladı. Bu skorla Millilerimiz, Rusya karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Dakika 65'te Cengiz Ünder, ceza sahasının önünden şutunu çıkardı ancak kaleci Shunin güzel gelen şuta aynı güzellikte karşılık verdi ve topu kornere çeldi.

Rusya 75. dakikada tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Mostovoy dokundu Mert Günok çıkardı. Dönen topa Dzyuba vurdu yine Mert çıkardı ve savunma topu uzaklaştırdı.

CENGİZ DİREĞE TAKILDI

78'de Kenan Karaman, topla birlikte Rusya'nın yarı sahasına girdi. Sağ kanatta Cengiz Ünder'e pasını gönderdi. Cengiz topu düzeltip şutunu çekti top direkten dışarı çıktı.

Dakikalar 86'yı gösterdiği Zeki Çelik sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Burak Yılmaz'la verkaç yapan Zeki, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Millilerimiz Rusya ile 1-1 berabere kaldı.



