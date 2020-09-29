Rusya, Türkiye kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 11 Ekim’de deplasmanda karşılaşacağı Rusya’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya davet edilen 25 kişilik aday kadrosunda Fraport TAV Antalyaspor’dan Fedor Kudryashov da yer aldı.
25 kişilik aday kadro
Kaleci: Guilherme (Lokomativ M.), Soslan Dzhanaev (Sochi), Anton Shunin (Dinamo Moskova)
Defans: Georgi Dzhikiya, Ilya Kutepov (Spartak M.), Aleksandr Zhirov (Sandhausen), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Sergei Petrov (Krasnodar), Andrei Semenov (A.Grozny), Mario Fernandez (CSKA)
Orta saha: Zelimkhan Bakaev, Roman Zobnin (Spartak M.), Yuri Gazinski (Krasnodar), Yuri Zhirkov, Andrei Mostovoy, Magomed Ozdoev (Zenit), Aleksei Ionov (Rostov), Daler Kuzyaev (-), Anton Miranchuk (Lokomotiv M.), Daniil Fomin (Dinamo M.), Denis Cheryshev (Valencia)
Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Fedor Smolov (Lokomotiv M.), Aleksandr Sobolev (Spartak M.)