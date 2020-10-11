Rusya - Türkiye (CANLI)

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Almanya ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan ve pozitif futboluyla dikkat çeken A Milli Takım Rusya'yı deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Türkiye, Rusya maçının ardından Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Kaan Ayhan dışında eksik ve cezalı oyuncu bulunmayan Millilerde teknik direktör Şenol Güneş, Almanya maçına göre farklı bir 11'le sahaya çıkıyor. Maçta yaklaşık 7 bin taraftar da yer alıyor. Maçın canlı anlatımını bu sayfada bulabilirsiniz.

Rusya Türkiye maçında ilk düdük çaldı. Maça Rusya etkili başladı.

Maçın 4. dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anton Miranchuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Andrei Semenov vuruşunu yaptı. Zeki Çelik'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

23.dakikada Rusya tehlikeli geldi. Mert Günok kale vuruşunu kısa kullandı ve top rakibin önünde kaldı. Miranchuk penaltı noktası üzerindeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba tek pasla müsait pozisyondaki Kuzyaev'e pasını gönderdi. Kalecimiz Mert ile karşı karşıya kalan Kuzyaev şutunu attı ancak tecrübeli eldiven gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya hızlı bir atak gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderilen pasta Dzyuba topun üstünden atladı. Arkasında bulunan Miranchuk gelişine şutunu gönderdi ve Rusya Millilerimiz karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 30'da sağ kanattan Kenan Karaman'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Burak Yılmaz yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci topu kontrol etti.

Maçın 34. dakikasında Rusya bir kez daha tehlikeli geldi. Miranchuk pasını Dzyuba'ya gönderdi. Dzyuba, soldan bindirme yapan Kuzyaev'e tek pasını gönderdi. Kuzyaev şutunu attı top direğin yanından auta çıktı.

Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve ilk yarı Rusya'nın Millilerimiz karşısında 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rusya - Türkiye ilk 11'ler...

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanıyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...