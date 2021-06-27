Rusya maçına giden Fin taraftarlarda koronavirüs artışı

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü oynanan Finlandiya-Rusya maçı için St Petersburg'a giden Fin taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya'nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentlerinde Kovid-19 vakalarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya'ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, ST. PETERSBURG'DAKİ RESTORANDAN KAYNAKLANDI

Maçtan dönen taraftarlarda Kovid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100'e ulaşması sebebiyle dün bir uyarı daha yapan Fin sağlık yetkilileri, Rusya'dan gelen futbolseverlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi. Yetkililer, "Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg'daki Alpenhaus Restoranı'na kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir" dedi.

Beril SÖNMEZ, (DHA)