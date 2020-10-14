Rusya - Macaristan (CANLI) Rusya - Macaristan maçı hangi kanalda?
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Gruptaki diğer maçta lider Rusya ile takipçisi Macaristan kozlarını paylaşıyor. Michael Oliver'ın düdük çaldığı 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya- Macaristan karşılaşması da oynanacak. 7 puanlı lider Rusya ile 6 puanlı ikinci Macaristan arasında zirve kapışması yaşanacak. 21.45’te başlayan mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetiyor. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Ruslar, 1 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. Gruptaki ilk maçı da 3-2 yine Ruslar kazanmıştı. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan kritik maçın skor takibi haberimizde.
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Rusya - Macaristan ilk 11'ler:
Rusya: Shunin, Smolnikov, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Ionov, An. Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba
Macaristan: Dibusz, Szalai, Orban, Botka, Holender, Siger, Kalmar, Gazdag, Nego, Nikolics, Szalai