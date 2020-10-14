Rusya - Macaristan (CANLI) Rusya - Macaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya- Macaristan karşılaşması da oynanacak. 7 puanlı lider Rusya ile 6 puanlı ikinci Macaristan arasında zirve kapışması yaşanacak. 21.45’te başlayan mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetiyor. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Ruslar, 1 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. Gruptaki ilk maçı da 3-2 yine Ruslar kazanmıştı. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan kritik maçın skor takibi haberimizde.









Rusya - Macaristan ilk 11'ler:

Rusya: Shunin, Smolnikov, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Ionov, An. Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba

Macaristan: Dibusz, Szalai, Orban, Botka, Holender, Siger, Kalmar, Gazdag, Nego, Nikolics, Szalai