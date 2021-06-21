EURO 2020 B Grubu 3. ve son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Rusya, Danimarka'yı yener veya berabere kalıp, Finlandiya'nın Belçika'yı yenememesi durumunda bir üst tur biletini direkt kapacak. Danimarka ise kazanıp, diğer maçların sonucuna göre hareket edecek.

Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

EURO 2020 B Grubu puan durumu

1- Belçika / 6 puan

2- Finlandiya / 3 puan

3- Rusya / 3 puan

4- Danimarka / 0 puan







