Rusya Yol Bisikleti Milli Takımı, yüksek irtifa kampı yapmak için kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı’nı tercih etti.

Tarifeli uçuşla Kayseri Havalimanı’na gelen 28 kişilik kafile, Erciyes AŞ. yetkilileri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 40 gün kamp yacakları Erciyes Dağı’ndaki otele yerleşen milli takımın, yarın antrenmanlara başlayacağı belirtildi.