Rusya-Belarus maç sonucu: 74-36

İspanya ile Fransa’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası’na katılacak Rusya Kadın Basketbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus’u rahat geçti. Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun ortalarından itibaren oyun üstünlüğünü sağlayan Rusya ilk çeyreği 20-10 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında 6-0’lık seriyle başlayan Rusya farkı artırarak devreye 42-25 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte arayı iyice açan Rusya, mücadelenin bu bölümünü 61-32’yle geçerken karşılaşmadan 74-36 galip ayrıldı.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Rusya: Musina 8, Vadeeva 15, Shilova 5, Komarova 4, Levchenko 9, Glanti 7, Ogun 7, Kurilchuk 6, Goldyreva 4, Shabanova 4, Shabanova 4, Fedorenkova 3, Shtanko 2
Belarus: Rytsikava, Ziuzkova, Malashka 5, Popova 8, Asper 9, Verameyenka 6, Vasilevich 5, Harbachova 2, Karasevich 1, Brych, Inkina
1. Periyot: 20-10
Devre: 42-25
3. Periyot: 61-32
AA