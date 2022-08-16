Bir Rus diplomat, ABD’de tutuklu bulunan ve “ölüm taciri” olarak bilinen Rus silah satıcısı Viktor Bout’la, Griner’in takası için Moskova – Washington arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. Rusya’nın Griner’e karşılık Viktor Bout’u istediği daha önce öne sürülmüş ancak doğrulanmamıştı. TASS ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandır Daçiyev, “Çok hassas olan takas konusu başkanlarımızca belirlenen kanallardan ilerliyor” dedi. Bout’ın hayatı 2005 tarihli başrolünü Nicolas Cage’in oynadığı “Lord of War” (Savaş Lordu) filminde konu alınmıştı. Bout hakkında “Ölüm taciri” isimli bir kitap da yazılmıştı.

Bout'un, 2008'de Tayland'da Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin bir baskınından sonra tutuklanmasından bu yana, ona yapılan muameleyi protesto eden Rus yetkililer için, takasta geri verilmesi Rusya için büyük bir ödül olacak.

Bout'un New York merkezli avukatı Steve Zissou, bu ay “Viktor Bout eve gönderilmedikçe hiçbir Amerikalı değiş tokuş edilmeyecek” uyarısında bulunmuştu. Raporlar Bout'un Rusya eski başbakan yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Igor Sechin ile yakın bağları olabileceğini gösteriyor.

(Posta)