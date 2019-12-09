Rusya 4 yıl boyunca Olimpiyat oyunlarından men edildi!
Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etti. Karar 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nı ve Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası'nı da kapsıyor.
Doping skandalına karışmadığını ispat edebilen Rus atletler ve sporcular, Olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak müsabakalara katılabilecek.
Rusya'nın kararı temyize götürmek için 21 gün süresi bulunuyor.
WADA icra komitesinin kararı, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen toplantı sonrası açıklandı.
Rusya'nın dopingle mücadele kurumu Rusada, bu yılın Ocak ayında uluslararası yetkililerle işbirliği yapmamakla suçlanmıştı.